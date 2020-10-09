Санкт-Петербург, , 20:27 — REGNUM Прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко и главу управления СКР по городу Александра Клауса просят лично проконтролировать расследование отравления детей хлором в спортклубе Fitness House на улице Ярослава Гашека, которое произошло 18 сентября 2020 года.

Соответствующие обращения им направила депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева, которая и сама обещала лично контролировать ситуацию.

Поводом к тому стали письма родителей пострадавших детей. Так, одна из них сообщила Дмитриевой, что руководство Fitness House предлагает им подписать благодарственное письмо сотрудникам клуба за быструю реакцию, профессионализм и помощь детям. Между тем, по словам петербурженки, чья дочь после инцидента в бассейне попала в больницу им. Филатова в состоянии средней тяжести, сделать это означало бы погрешить против истины.

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В письме на имя депутата мать пострадавшей заявляет, что персонал клуба оказался не готов к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Например, скорую помощь, по ее утверждению, вызвал отец другого пострадавшего ребенка, а дочь петербурженки сначала отвели в сауну, что, как она считает, усугубило ее состояние, так как ей было тяжело дышать, а затем оставили одну в холле. На улицу девочку вывела уже мать.

«Скорую помощь не вызвали, пострадавших детей, у которых были очевидные проблемы с дыханием, не вывели на улицу, просто оставили в холле. Родителям о чрезвычайном происшествии не сообщили… В результате здоровью детей был нанесен серьезный ущерб, а дочь заявительницы попала в реанимацию ДГБ № 5 им. Филатова в состоянии средней тяжести. Причем мама особо отметила — во время посещения бассейна ее ребенок был абсолютно здоров, никаких хронических заболеваний у девочки в принципе нет», — заявила Оксана Дмитриева.

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Напомним, по факту выброса хлора в бассейне спорткомплекса возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Восемь детей 7−8 лет и подросток 15 лет получили ингаляционное отравление хлором. Всех госпитализированных выписали из больницы к 25 сентября.

«Однако вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим семьям, самим инициировать комплексную проверку оборудования в своих клубах, предоставить следственным органам достоверную информацию, администрация СК «Фитнес Хаус» ведет себя цинично и возмутительно, пытаясь уйти не только от моральной, но и от юридической ответственности. Родителям пострадавших детей настойчиво предлагается подписать обращение, в котором они должны «выразить особую благодарность и признательность» за «мужество, стойкость и профессионализм», якобы проявленные сотрудниками в ходе устранений последствий ЧП. Это безобразие следует немедленно пресечь, виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», — заявила Дмитриева.

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