Москва, , 20:15 — REGNUM За нарушение мер профилактики распространения коронавируса в Москве могут оштрафовать Бизнес-центр «Виктория Плаза» и торгово-досуговый комплекс «Тройка». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Табличка о соблюдении масочного режима в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

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В бизнес-центре не соблюдали требования социального дистанцирования. Также там не была начерчена разметка и нарушался перчаточно-масочный режим. В ТК «Тройка» не соблюдались правила разметки. Кроме того, там были выявлены нарушения среди посетителей: граждане находятся без средств индивидуальной защиты.

Обеим организациям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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