9 Октября
 
20:19

ВОЗ второй день подряд фиксирует рекордный прирост больных COVID-19

В мире за последние сутки зафиксировано 350 766 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения.