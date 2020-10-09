Темпы распространения коронавируса в мире осенью 2020 года уже втрое превысили апрельские показатели. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигло 338,7 тысячи.

Страны принимают новые ограничительные меры из-за второй волны коронавируса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что крупные немецкие города будут ужесточать ограничения в случае, если число выявленных случаев коронавируса будет превышать отметку в 50 на 100 тысяч жителей в течение недели.

Вторую волну коронавируса чувствует и Италия. Так, за 8 октября в стране зафиксировано 5372 новых случая коронавируса. Таким образом, Италия почти достигла пика весенних показателей.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM.