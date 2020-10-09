Архангельск, , 19:58 — REGNUM О задержании исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в педофилии сообщили 9 октября в пресс-службе областной администрации.

Ранее сообщение о начале следственных действий в отношении экс-чиновника администрации Архангельской области, подозреваемого в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних лиц, сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, Гнедышев в декабре прошлого года вёл переписку с двумя школьницами, не достигшими совершеннолетия. Общался он с девочками через социальную сеть. Переписка оказывала на школьниц «развращающее влияние».

Также в СКР отмечают, что чиновник отправил одной из школьниц «ссылку на видеозапись сексуального характера».

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СКР. — Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу».

Читайте ранее в этом сюжете: Нужно наказать покровителей — о деле экс-главы архангельского минобра