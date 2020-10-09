Женева, Швейцария, , 19:57 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу для изучения случаев повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба организации.

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В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всём мире пока подтверждено не более десяти случаев повторного заболевания COVID-19. По её словам, в большинстве случаев это «люди с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы».

Ранее в ВОЗ также заявляли, что случаи повторного заражения коронавирусом являются крайне редкими.