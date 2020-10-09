Ижевск, , 19:21 — REGNUM В Удмуртии 10 октября, в субботу, ожидаются дожди преимущественно в северных районах. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

При этом в воскресенье и первые дни следующей недели ожидается сухая и теплая погода. Температурный фон сохранится на уровне выше климатических норм. Ожидается, что в ночные часы температура воздуха будет составлять 0… +5°С, днем воздух прогреется до +10… +15°С.

ИА REGNUM напоминает, уходящая неделя на территории практически всего Приволжского федерального округа подарила сухую и теплую осеннюю погоду. В большинстве регионов Поволжья начало предстоящей недели также будет достаточно комфортным.