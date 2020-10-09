Екатеринбург, , 19:48 — REGNUM Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) начала проверку после падения несовершеннолетнего в городской колодец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, утром 9 октября 2020 года восьмилетний ребёнок упал в колодец по дороге домой из школы. Накануне рабочие проводили чистку коллектора. Люк был украден, и отверстие временно закрыли деревянным щитом.

Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, ребёнка извлекли из колодца. Мальчик не получил повреждений. Прокуратура планирует выявить причины падения ребёнка. Начата прокурорская проверка, будет изучено, как соблюдались правила эксплуатации канализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура подключилась к инциденту о нахождении новорожденной девочки, которую скрывала родная мать в Карпинске.

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