Москва, , 19:15 — REGNUM Будут ли вводиться в Москве новые ограничения или нет, станет ясно на следующей неделе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 9 октября написал в своём блоге.

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"Следующая неделя будет во многом решающей», — отметил мэр.

Собянин уточнил, что если в городе получится обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то рост заболеваемости коронавирусом может прекратиться. Это позволит не вводить новых ограничительных мер.

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