Москва, 9 октября 2020, 19:10 — REGNUM Волонтеры Победы организовали для ветерана Великой Отечественной войны из Ярославля Михаила Николаевича Пеймера путешествие по России. Напомним, герой мечтал посетить Москву и объехать Крым, благодаря активистам Движения желание осуществилось!
Чтобы во время поездки ветеран всегда был на связи с родными и близкими, Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» в рамках проекта «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» вручили Михаилу Николаевичу мобильный телефон с бесплатной пожизненной сотовой связью.
Поездка героя войны длилась около недели: 3 октября Волонтёры Победы Ярославской области проводили Михаила Николаевича на поезд в столицу, где его встретили добровольцы Москвы. К концу следующей недели ветеран вернулся домой. За это время он побывал в музее Победы, посетил Главный храм Вооруженных сил РФ в Москве и объехал на раритетных автомобилях достопримечательности Крыма. Михаил Николаевич прогулялся по Севастополю, насладился цветущим Бахчисараем и гостеприимной Ялтой, а Волонтеры Победы Севастополя и Крыма сопровождали ветерана в каждом из городов, которые он посетил.