Москва, , 19:10 — REGNUM Волонтеры Победы организовали для ветерана Великой Отечественной войны из Ярославля Михаила Николаевича Пеймера путешествие по России. Напомним, герой мечтал посетить Москву и объехать Крым, благодаря активистам Движения желание осуществилось!

Чтобы во время поездки ветеран всегда был на связи с родными и близкими, Волонтеры Победы совместно с партией «Единая Россия» в рамках проекта «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» вручили Михаилу Николаевичу мобильный телефон с бесплатной пожизненной сотовой связью.

«Этот подарок, телефон, да и сам проект в целом — знак глубокого уважения к ветеранам! Нам действительно важно, чтобы наши герои чувствовали внимание и заботу! На сегодняшний день мы уже вручили более 8 000 телефонов в 53 регионах страны, 13 регионов уже завершили проект» — рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Поездка героя войны длилась около недели: 3 октября Волонтёры Победы Ярославской области проводили Михаила Николаевича на поезд в столицу, где его встретили добровольцы Москвы. К концу следующей недели ветеран вернулся домой. За это время он побывал в музее Победы, посетил Главный храм Вооруженных сил РФ в Москве и объехал на раритетных автомобилях достопримечательности Крыма. Михаил Николаевич прогулялся по Севастополю, насладился цветущим Бахчисараем и гостеприимной Ялтой, а Волонтеры Победы Севастополя и Крыма сопровождали ветерана в каждом из городов, которые он посетил.

«Мне очень хотелось поехать в Севастополь, город русской славы, который в годы Великой Отечественной войны показал образец героизма и преданности народу, Родине. Кроме того, недавно был построен Крымский мост — величайшее сооружение архитектурной и инженерной мысли! Мечтал проехать по этому мосту! Я бесконечно благодарен Волонтерам Победы, которые сделали для меня такой подарок: бесплатный проезд, бесплатная гостиница, экскурсии. Спасибо юношам и девушкам за внимание к ветеранам, ко мне лично!» — рассказал Михаил Николаевич Пеймер.