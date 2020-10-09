Москва, , 19:10 — REGNUM Пожилым москвичам и лицам с хроническими заболеваниями временно разблокируют социальные карты для поездок в медицинские учреждения. Об этом 9 октября написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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Мэр Москвы отметил, что решение временно приостановить бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и хронически больных граждан было тяжёлым, но необходимым, для соблюдения ими режима самоизоляции.

«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — отметил Собянин.

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