Париж, , 19:10 — REGNUM Согласно первичной оценке общенационального исследования, проведенного Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований и опубликованного 9 октября, около 4,5% жителей Франции в сентябре 2020 года имели антитела к SARS-CoV-2.

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"4,5% населения Франции старше 15 лет, проживающего на территории континента (не в заморских территориях и департаментах Франции — прим. ИА REGNUM), уже болело коронавирусом и имеет антитела к нему», — говорится в исследовании. «Этот показатель близок к тем, которые наблюдаются в других европейских странах», — продолжают авторы работы.

Наиболее высокая пропорция зафиксирована в Париже (9%), затем с большим отрывом идут такие регионы, как Новая Аквитания (2%), Нормандия (1,9%), Окситания (1,9%) и Бургундия — Франш-Конте (1,5%).

Напомним, 9 октября глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что жителям Франции придется «жить с коронавирусом до следующего лета».

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