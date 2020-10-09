Ростов-на-Дону, , 19:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за всплеска заболеваемости внебольничными пневмониями увеличат число больничных коек. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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"225 дополнительных мест мы создадим в больницах №№ 4, 6, и 7 для пациентов с внебольничными пневмониями», — написал глава администрации города в Instagram.

Напомним, что также будет расширен коечный фонд в стационарах, развёрнутых для пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Это связано с ростом числа больных COVID-19.