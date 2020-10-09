Москва, , 19:03 — REGNUM В общественном транспорте столицы почти не уменьшилось количество пассажиров из числа лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал 9 октября у себя в блоге.

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Данные категории наиболее подвержены риску переболеть COVID-19 в тяжёлой форме. Уже сейчас доля пожилых людей от общего числа заболевших составляет около половины, хотя в начале распространения коронавируса на эту категорию приходился только каждый пятый подтверждённый случай.

Кроме того, более половины москвичей, скончавшихся от COVID-19, имели патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому лица с хроническими заболеваниям, продолжающие вести обычный ритм жизни подвергают себя неоправданному риску, считает мэр города.

«Это тревожит больше всего», — отметил Собянин.

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