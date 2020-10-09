Москва, , 18:59 — REGNUM Российской системе образования понадобится несколько лет для организации полноценного дистанционного обучения, считает основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 9 октября, комментируя ситуацию с возможным возвращением школ и вузов на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение Mos.ru

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Напомним, что 5 октября появилась информация, что школы Москвы переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидситуации в городе, однако уже через час Минпросвещения опровергло это. Тем не менее некоторые вузы уже перешли на удалёнку, также при выявлении случаев COVID-19 на дистант переводят и отдельные классы, а иногда и школы как в Москве, так и в регионах.

«С одной стороны, пандемия стала драйвером для цифровизации школьного образования, и на процессы, которые были выстроены за предыдущие несколько месяцев, в обычных условиях потребовалось бы несколько лет. С другой стороны, сегодня и в среднесрочной перспективе школьники и родители будут сталкиваться сразу с несколькими проблемами, — отметил Скрипниченко. — Во-первых, на сегодняшний день у нас отсутствует полноценный единый ресурс для дистанционки. Министерство просвещения рекомендует пользоваться онлайн-платформами, это примерно 20 сервисов, например, «Российская электронная школа», «Московская электронная школа» и частные платформы, такие как «Учи.ру» и «Яндекс.Учебник». Министерство также представило методические рекомендации по реализации образовательных программ, в которых предусмотрено сокращение времени урока до 30 минут».

Второй проблемой эксперт назвал то, что остается открытым вопрос развития у школьников когнитивных навыков — ученик изолирован от класса, коллективных компетенций, от живого общения с педагогами и сверстниками и личного примера. «Преподавателю, в свою очередь, в онлайне невозможно уделить внимание каждому ученику. Исследование Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University при НИТУ «МИСиС» показало, что дистанционное обучение увеличивает неравенство — 72% опрошенных родителей отметили, что так называемые «отличники» усваивают информацию более качественно, а остальные из-за нехватки внимания теряют интерес к процессу. Сохранение внимания школьника и технологии, которые позволяют достичь этого, — самая большая задача, которую еще предстоит решить преподавателям и родителям, потому что вовлеченность на живом уроке на порядки превышает онлайн», — пояснил Скрипниченко.

В-третьих, в том же исследовании родители жалуются на некомпетентность учителей, платные задания и несовершенство необходимого оборудования.

«Цифровизация образования включена в национальные цели и включает в себя несколько федеральных проектов, такие как «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа». По плану, должна произойти полномасштабная цифровизация школ — к 2024 году необходимо обеспечить 100% образовательных организаций интернетом, а также внедрить необходимые технологии для как минимум 500 тысяч детей в 74 субъектах России. Пока остается открытым вопрос, как достичь этих целей без потери в качестве образования в моменте, особенно когда пока еще нет так называемых best practices, потому что с аналогичными проблемами с дистанционным обучением сталкиваются во всем мире», — резюмировал эксперт.