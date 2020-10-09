Самара, , 18:58 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил 9 октября на своей странице в Instagram.

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«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошёл стороной», — написал Азаров.

Глава региона отметил, что в ближайшие 14 дней намерен продолжать работать в режиме самоизоляции. Он также пожелал здоровья своим подписчикам и призвал тщательно соблюдать все меры по профилактике распространения инфекции.