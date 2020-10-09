Подгорица, , 18:57 — REGNUM В Черногории будут применять систему «светофора» не только к муниципалитетам в зависимости от эпидемиологической ситуации, но и к школам.

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Напомним, что Институтом общественного здравоохранения Черногории разделил все муниципалитеты на цветовые зоны с разным уровнем ограничений в зависимости от того, сколько людей там заражены коронавирусом.

То же самое планируется применять к школам. В самых проблемных районах школы переведут на дистанционное обучение с 12 октября.

Пока самый неблагоприятный по заболеваемости регион — это Никшич. Здесь закрыты все предприятия общественного питания и действует комендантский час.