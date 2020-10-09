Москва, , 18:53 — REGNUM Правительство России расширило список городов, из которых может быть возобновлено международное авиасообщение. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Росавиации.

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«В соответствии с решением правительства в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, полёты российских и зарубежных авиакомпаний из этих населённых пунктов могут осуществляться уже с сегодняшнего дня.

Напомним, Россия с 1 августа возобновила регулярное авиасообщение с рядом государств. Начали осуществляться перелёты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

С 10 августа программа международных рейсов была расширена на турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. С 20 августа было разрешено возобновить рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска.

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