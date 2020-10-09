Москва, , 18:54 — REGNUM В Москве сократилось число пассажиров общественного транспорта. Об этом 9 октября написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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"Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте», — указал Собянин.

Благодаря предпринятым мерам загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, а наземного транспорта — на 400 тысяч в день. Однако, по мнению мэра столицы, этого недостаточно для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости.

«Снижение составило лишь 10−11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно», — сообщил Собянин.

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