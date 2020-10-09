Кострома, 9 октября 2020, 18:49 — REGNUM В Костромской области сменился военный комиссар. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба администрации региона. На военную должность приказом Министра обороны РФ назначен полковник Алексей Новиков.
Новиков родился в военной семье в Тбилиси, окончил Воронежскую среднюю школу, затем Казанское военное училище. До назначения в Костромскую область служил командиром 99 самоходного артиллерийского полка 3 мотострелковой дивизии в городе Богучар Воронежской области. Новому комиссару 39 лет, он женат и имеет двоих детей. Известно, что полковник встретился с губернатором региона Сергеем Ситниковым и уже начал осваиваться на новом месте.
Смена руководства была продиктована решением Министра обороны РФ Сергея Шойгу, согласно которому с 1 сентября 2020 года всех гражданских военных комиссаров субъектов Российской Федерации замещают военнослужащими. Предшественник Новикова — Аркадий Черняков руководил областным комиссариатом с 2016 года.
Через несколько недель бывший комиссар займёт чиновничью должность в администрации региона.
Напомним, что назначению Чернякова в Костромской области предшествовал ряд скандалов. Его предшественники на посту областного военкома — Алексей Барабанов и Андрей Степанов обвинялись в превышениях должностных полномочий и взятках.