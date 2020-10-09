Ижевск, 9 октября 2020, 18:45 — REGNUM В Удмуртии с момента поступления пробной партии вакцины прививку от коронавируса сделали 19 медицинских работников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, при этом они будут находиться под наблюдением врачей в течение полутора месяцев. Также все привитые обязаны сообщать о своем состоянии на портале Госуслуги.
Напомним, в числе первых вакцинированных прививку сделал замглавы минздрава республики Никита Свирин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что в республику до конца года поступит в дополнение к пробным 42 дозам еще 1290 доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса.
При этом республика планирует подать заявку в Минздрав России на получение еще 100 тыс. доз вакцины. Уже на данный момент только от медицинских работников, желающих сделать прививку, получено 2,5 тыс. обращений.
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