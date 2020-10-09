Москва, , 18:44 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в столице не улучшается. Об этом в своём блоге 9 октября написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Подводя итоги уходящей недели, он отметил, что число вновь выявленных случаев заражения в городе стабильно превышает 3000 в день. Также до 900−1000 человек возросла численность ежедневно госпитализируемых пациентов.

«Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», — отметил Собянин.

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