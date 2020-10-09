Москва, , 18:43 — REGNUM Никаких аномалий в распространении коронавирусной инфекции эпидемиологи не видят. Об этом 9 октября заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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"Даже в японских лагерях, где испытывали чуму на пленных, были люди, которые не болели и не умирали, и они ухаживали за заражёнными чумой. Это описанная ситуация, она стандартная, и все эпидемиологи её знают», — заявил Жемчугов.

Таким образом ситуация, когда сожители заболевших коронавирусом не заражаются, представляется совершенно нормальной.

«Это нормальная ситуация — люди все разные», — указал он.

Отметим, что в России суточная заболеваемость коронавирусом достигла рекорда — по данным на 9 октября, выявлено впервые более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом за день.