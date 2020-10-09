Москва, , 18:42 — REGNUM В России не наблюдается дефицита лекарственных препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 9 октября в пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что министерство проводит ежедневный мониторинг наличия лекарств, необходимых для лечения пациентов с COVID-2019, в системе маркировки.

По информации Минздрава, на 7 октября в обороте находилось около 200 тысяч противовирусных препаратов «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Кроме того, отметили в ведомстве, продолжается вакцинация от коронавируса приоритетных групп населения.