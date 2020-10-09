Оренбург, , 18:41 — REGNUM В Оренбургской области число выявляемых случаев заражения коронавирусом выросло за период с 3 по 9 октября. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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За неделю прирост составил 6%. Сейчас в регионе обнаружено всего 13 906 заболевших COVID-19. А за неделю добавилось ещё 834 случая.

При этом Оренбуржье не является лидером по темпам увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Наиболее высокий прирост отмечен в Удмуртии — 15%. А самый низкий из регионов Приволжского федерального округа он в Чувашии — 2%.