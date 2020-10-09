Загреб, , 18:40 — REGNUM С 12 октября в Хорватии будет введена мера обязательного ношения масок в помещении и ограничение общественных собраний, заявил директор Хорватского института общественного здравоохранения Крунослав Чапак.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

После встречи Национального штаба гражданской защиты с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Чапак сообщил журналистам, что, помимо этих мер, рассматривается возможность более частого и более строгого контроля за выполнением решений, принятых штабом.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избежать карантина. Никогда не говори никогда, но мы сделаем все, чтобы продолжить жизнь в рамках эпидемиологической ситуации», — сказал Чапак.

За последние 24 часа в Хорватии зарегистрировано 542 новых случая заражения коронавирусом, при этом один человек скончался. Количество активных случаев — 2206. На стационарном лечении находится 361 пациент, 27 из них подключены к ИВЛ.