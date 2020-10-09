Москва, , 18:38 — REGNUM Объявление школьных каникул ради сдерживание коронавирусной инфекции было разумным управленческим решением. Об этом 9 октября заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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«Это непрофессиональное мнение неэпидемиологов о том, что каникулы были не нужны, что школьники и так обмениваются осенью всегда всем, что привезли их родители, бабушки, дедушки, что есть дома», — заявил Жемчугов.

«Они приносят всё в школу, там шесть-восемь часов контакты без вентиляции — это заведомый обмен всем, начиная от жёваных жвачек до вшей. Я намеренно утрирую, но это обмен стопроцентный. И поэтому при этой вспышке однозначно одно из грамотнейших управленческих решений — каникулы для школьников», — указал он.