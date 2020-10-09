Москва, , 18:28 — REGNUM Введение дополнительных школьных каникул ради сдерживания коронавирусной инфекции было ошибочной мерой. Об этом 9 октября заявил ведущий специалист «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи» Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Надо ли было вводить эти дополнительные каникулы? Честно скажут — скорее не надо было вводить. Знаем, что это ошибка», — заявил Лисицын.

«Дети сейчас гуляют по детским площадкам, продолжают общаться, продолжают меняться теми микровариациями штаммов вируса… Коронавирус в целом один, но в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске — чуть-чуть разные. Люди съездили, люди обменялись и продолжают обмениваться микровариациями штаммов. Человеку, которому один не подошёл, подошёл другой. Это отчасти причина роста», — указал он.