Санкт-Петербург, , 18:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге вынесли уже третий судебный приговор за мошенничество предпринимательнице, помогавшей саентологам за чужой счет. По очередному уголовному делу на 3,4 млн рублей ее приговорили к трем годам колонии, которые увеличили ранее назначенный срок, сообщила 9 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Заборских, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

На этот раз в суде было доказано, что Заборских, будучи председателем правления ЖСК «Троицкая гора» и потребительского общества «Вилла Валлей», с сентября 2013 по декабрь 2014 года, используя служебное положение, заключила шесть договоров «Об оплате взносов и предоставления жилья», «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на общую сумму 3 млн 483 тыс. 635 рублей.

«У представляемых Заборских юридических лиц отсутствовали разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Полученные денежные средства Заборских похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению, не предпринимая меры к выполнению взятых на себя обязательств», — уточнили в суде суть инкриминируемых женщине преступных действий.

Вменяемые ей деяния подсудимая всячески отрицала, утверждая, что умысла на совершение преступления у нее не было.

В результате суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с двумя предыдущими сроками, в колонии общего режима она проведет восемь лет и семь месяцев.

«Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 3 483 635 рублей», — резюмировали в суде.

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Напомним, в 2017 году Заборских была приговорена к 6,5 годам колонии общего режима за мошенничество 133,1 млн рублей. Как установлено, она заключала договора со своим жертвами на приобретение квартир, жилых домов и земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, несмотря на то, что разрешение на строительство жилья у нее не было. Похищенные средства она отдавала религиозной организации «Саентологическая церковь Москвы».

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Второй приговор за аналогичное преступление, но на сумму в 33 млн рублей, женщина услышала в 2018 году. Ей было назначено наказание в 5,5 лет колонии.

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