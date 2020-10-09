Архангельск, , 18:19 — REGNUM В ситуации с подозреваемым в развратных действиях и.о. главы Минобразования Архангельской области следует разобраться, кто его продвигал, кто его рекомендовал на эту должность, считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Об этом он сегодня, 9 октября, заявил ИА REGNUM.

«Люди, которые его рекомендовали и поддерживали, которые его назначали, должны понести хотя бы дисциплинарную ответственность», — пояснил эксперт.

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«Случай, без сомнения, вопиющий, и вызывает возмущение не только то, что этот человек, взрослый мужчина, совершал подобное в отношении двух несовершеннолетних детей, но, самое важное — что он при этом возглавлял систему образования целой области. Как вообще человек с подобными наклонностями вообще попал на работу в эту сферу, да еще и на руководящий пост?» — отметил Цветков.

Он обратил внимание, что очень часто приходится слышать, что тяжело пробиться вверх по карьерной лестнице настоящим педагогам, а вот такие деятели непонятно как продвигаются. «Почему никто не обратил внимание на психологические составляющие этого человека? Скорее всего, это не первый случай, почему никто не заинтересовался этой проблемой? Или это все замалчивалось? В любом случае, следует строго спросить с тех людей, которые составляли протекцию этому деятелю», — добавил Цветков.

Напомним, что правоохранители задержали и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Он подозревается в совершении развратных действий в отношении двух школьниц.