Париж, , 18:44 — REGNUM Глава Научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дальфресси заявил, что жителям Франции придется «жить с коронавирусом до следующего лета». Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает Le Figaro.

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В своем интервью Дальфресси не исключил возможности повторного введения режима самоизоляции на территории Франции и предупредил жителей страны, что им придется «научиться жить с вирусом на протяжении длительного времени».

«Мы все должны понять, что что нам придется жить с вирусом в среднесрочном и долгосрочном периоде», — заявил Дальфресси. «То есть речь идет не столько о сентябре 2020 года, сколько о зиме 2020 года и весне 2021», — добавил эксперт.

Напомним, за последние сутки во Франции было выявлено свыше 18 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За этот же период во Франции от COVID-19 скончались 77 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 32 521.

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