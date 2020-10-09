Подгорица, 9 октября 2020, 18:16 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране проанализировали 886 ПЦР-тестов на коронавирус, 344 из них оказались положительными. Это самый большой показатель новых случаев за сутки с начала эпидемии.
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Больше всего заразившихся выявлено в Подгорице.
Также сообщается о трех смертях от осложнений COVID-19, всего с начала эпидемии умерли 194 пациента.
Общее число активных случаев составляет 3828.