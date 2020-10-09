Москва, , 18:24 — REGNUM В России могут быть введены дополнительны ограничения для профилактики распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября рассказал экономист Сергей Хестанов.

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Свою позицию эксперт объяснил тем, что решение по данному вопросу предстоит принимать чиновникам, а им удобнее и привычнее вводить запреты, нежели иные механизмы регулирования.

«Введут или нет — это в чем-то психологический вопрос. Все смотрят на цифры, пока терпят, но вот сколько протерпят? Решения принимают чиновники, а чиновнику всегда проще запретить. Учитывая психологию тех, кто принимают решения, удивительно, если бы они от этого воздержались», — сказал Хестанов.

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