Москва, , 18:04 — REGNUM Осеннее обострение коронавирусной инфекции нового типа оказалось вполне предсказуемым явлением. Об этом 9 октября заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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"Стандартная ситуация. После весеннего зажима всей этой ситуации — замечательное лето, где видимый эффект всех мер шикарный, мы достигли плато, снижения заболеваемости, люди разъехались. И все инфекционисты осенью ждут такого ударного сенокоса», — заявил Жемчугов.

«Они съехались в свои привычные места на жительство и свезли все инфекции, которые получили в Тюмени, Томске, во Владивостоке, в Севастополе, в Сочи, где угодно. Они обменялись через школьников, через рабочие коллективы, все вирусы, которые есть. Наступил всплеск всех осенних обычных инфекций», — указал он.

Отметим, что в России суточная заболеваемость коронавирусом достигла рекорда — по данным на 9 октября, выявлено впервые более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом.