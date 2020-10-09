Пермь, 9 октября 2020, 18:08 — REGNUM Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова ушла на больничный. Обязанности главы ведомства исполняет замминистра Евгений Рожнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минздрава.
Оксана Мелехова находится на больничном из-за ОРВИ с 7 октября. Она прошла КТ — обследование, в ходе которой выявлена пневмония, требующая стационарного лечения.
В настоящее время министр пребывает в больнице. Состояние Мелеховой оценивается как средней тяжести. СOVID-19 не подтвержден.