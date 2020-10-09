Москва, , 18:01 — REGNUM SARS-CoV-2 не может настолько радикально мутировать, чтобы значительно отличаться по своим характеристикам от других коронавирусов. Об этом 9 октября заявил ведущий специалист «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи» Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что если не пройдут какие-то немыслимые чудеса с немыслимой спонтанной мутацией, вероятность которой равна падения астероида, убившего динозавров, можно говорить с уверенностью — ни SarS-COV-2, ни атипичная пневмония, опыт которой у нас есть и наблюдения за заболевшими… нет оснований предполагать, чтобы так себя будут вести коронавирусы (будут встраиваться в геном человека)», — заявил Лисицын.

Примеры такого «встраивания» есть — например, герпес.

«70% людей носят в себе геном вируса герписа и никак себя от этого плохо не чувствуют. Есть вирусы, которые так и не делают. Но надо понимать, что вирусы отличаются между собой сильнее, чем люди от водоросля, от гриба. Вирусы — очень большая общность», — отметил он.