Москва, , 17:56 — REGNUM SARS-CoV-2 обладает теми же характеристиками, что и другие коронавирусы и каких-либо непредсказуемых проявлений от инфекции ожидать не приходится. Об этом 9 октября заявил ведущий специалист «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи» Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

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«Существуют вирусы, которые встраиваются в геном человека. Далеко ходить за примером не надо — просто герпес. 70% людей носят в себе геном вируса герпеса и никак себя от этого плохо не чувствуют», — заявил Лисицын.

Однако никаких подозрений в отношении коронавирусов по этому поводу нет и быть не может.

«Есть вирусы, которые так и не делают. Но надо понимать, что вирусы отличаются между собой сильнее, чем люди от водоросля, от гриба. Вирусы — очень большая общность», — указал он.

«Мы говорим о том, что вирусы одного семейства — а коронавирусы это одно семейство — ведут себя примерно одинаково. Не бывает такого, чтобы в рамках одного семейства один вирус себя вёл так, а другой — иначе», — отметил эксперт.