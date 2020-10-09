Москва, , 17:53 — REGNUM Основная цель предложения по развитию системы образования в России, с которым выступила «Партия Роста», — в дебюрократизации системы образования в целом. Об этом 10 октября ИА REGNUM заявил руководитель липецкого регионального отделения партии, кандидат педагогических наук Вадим Ковригин.

«У нас большое количество надзорных ведомств: Рособрнадзор, Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, Росаккредагентство, — считает Ковригин, — они выпускают требования, которые иногда противоречат друг другу. А педагоги должны заниматься преподаванием, а не крючкотворством».

По его мнению, в случае проведения регуляторной гильотины повысится конкуренция между учреждениями образования и как итог — качество услуг.

Напомним, что партия предложила реформировать систему образования в России. Как заявил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский, «существующая система образования не отвечает современным запросам и не способна обеспечить нашим гражданам конкурентные преимущества на рынке труда».

В числе предложений — введение именных финансовых образовательных сертификатов в системе дошкольного, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Также предлагается заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) электронным образовательным портфолио учащегося (IT-pasport), в котором будут собираться все достижения воспитанников от детского сада до магистратуры. По примеру США, Великобритании, Франции предлагается развивать модульную систему образования, позволяющую проходить обучение в разных вузах одновременно.