Москва, , 17:49 — REGNUM Жители Москвы ведут себя рационально и без советов мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал выступление Собянина, который призвал жителей Москвы «продержаться несколько месяцев».

«Скорее всего, москвичи отреагируют на призывы Собянина лозунгом: «Нарушали и будем нарушать», — сказал социолог. — Хотя, по большому счету, люди уже ведут себя довольно рационально. Они относятся к требованиям гигиены и безопасности рационально безо всякого Собянина и сами разбираются, что им делать. Не исключено, что Собянин их только раздражает и мешает. Но ждать со стороны горожан бурного возмущения тоже не стоит. Все же большинство людей воспринимают маску как средство защиты от штрафа, а не от коронавируса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что не так с призывами Собянина.

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