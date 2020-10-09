Москва, 9 октября 2020, 17:49 — REGNUM Жители Москвы ведут себя рационально и без советов мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал выступление Собянина, который призвал жителей Москвы «продержаться несколько месяцев».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что не так с призывами Собянина.
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