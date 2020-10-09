Москва, , 17:48 — REGNUM Семейство коронавирусов не содержит механизмов встраивания в геном, как это имеет место, например, в отношении герпеса, и потому никаких неожиданностей в этом отношении от текущей коронавирусной инфекции ожидать нельзя. Об этом 9 октября заявил ведущий специалист «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи» Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Никаких поводов в этом отношении по коронавирусу нет и быть не может. Есть, например, примеры наших наблюдений за коронавирусной инфекцией у кошек, с 90-х годов — ничего страшного от включения в геном у кошек не произошло», — заявил Лисицын.

«Мы говорим о том, что вирусы одного семейства — а коронавирусы это одно семейство — ведут себя примерно одинаково. Не бывает такого, чтобы в рамках одного семейства один вирус себя вёл так, а другой — иначе», — указал он.