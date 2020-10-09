Москва, 9 октября 2020, 17:47 — REGNUM Выступление мэра Москвы Сергея Собянина, который призвал жителей столицы РФ «продержаться несколько месяцев» до начала вакцинации, могут вызвать обратный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Это, как пояснил Кагарлицкий, интригующая сюжетная линия.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что «надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное для того, чтобы избежать какого-то коллапса».
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