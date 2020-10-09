Москва, , 17:47 — REGNUM Выступление мэра Москвы Сергея Собянина, который призвал жителей столицы РФ «продержаться несколько месяцев» до начала вакцинации, могут вызвать обратный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.

«Призывы Собянина продержаться еще немного и что все будет хорошо крайне настораживают, — сказал Кагарлицкий. — И вызывают ровно обратный эффект. Особенно в устах политиков, которым уже перестали верить. Но самое пикантное другое. Собянин говорит, что вакцина будет через несколько месяцев. При этом российские власти на другом уровне говорят, что вакцина уже есть, и призывают всех жителей РФ срочно начать себе ее вкалывать. В связи с этим возникает вопрос — есть вакцина или нет? Если ее нет, и она будет через несколько месяцев, то куда денется то, что они уже сделали? А если она уже есть, то почему Собянин ее не замечает?»

Это, как пояснил Кагарлицкий, интригующая сюжетная линия.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что «надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное для того, чтобы избежать какого-то коллапса».

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