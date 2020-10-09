Москва, , 17:36 — REGNUM Говорить об эффекте коронавирусной инфекции нового типа на репродуктивные способности человека или на на потомство оснований нет. Об этом 9 октября заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

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«Никакие вирусы не влияют на потомство, если они в текущей ситуации не вписываются в геном. О чём тут идёт речь? Найдено, что да, есть некие инфекции, которые вписываются, как на жёсткий диск — вписываются во врождённый иммунитет. Они есть и на них не реагируют так называемые толл-подобные рецепторы. Записываются и передаются по вертикали — от родителей детям», — заявил Жемчугов.

По его словам, примером таких инфекций является чума.

«Но я не вижу оснований, чтобы пугать народ, распространять такую информацию, что что-то там такое произойдёт. Мы вылечимся от инфекции, она стандартная и перейдёт максимум в каких-то хозяев в природе», — указал он.