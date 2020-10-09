Воронеж, , 17:20 — REGNUM В Воронежской области с 12 октября на удалённую работу переведут сотрудников старше 65 лет и всех возможных работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления Воронежской области, а также всем организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы столько работников, сколько возможно без нарушения функционирования организаций.

Граждане старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания, будут переведены на дистанционный режим работы в обязательном порядке. Исключение составляют те сотрудники, присутствие которых на рабочем месте необходимо для функционирования организации.

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