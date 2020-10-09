Москва, , 17:12 — REGNUM Одно из отделений Почты России в столице может быть оштрафовано за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

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Отмечается, что в учреждении отсутствовали кожные антисептики и оборудование для обеззараживания воздуха. Также там не соблюдались периодичность уборки и социальное дистанцирование.

За выявленные нарушения предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей.

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