Белгород, , 17:05 — REGNUM Девять женщин перевели 9 октября в специализированный родильный дом в Шебекино Белгородской области. У всех пациенток подтверждён положительный тест на коронавирус, сообщила журналистам на брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения региона Людмила Крылова.

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В резервный стационар на базе Шебекинской ЦРБ поступили шесть рожениц и три беременные женщины. Новорождённых детей в этой больнице нет.

«Шебекинский родильный дом соответствует всем санитарным нормам и правилам оказания помощи ковид-инфицированным. По срокам карантинных мероприятий, не было возможности отправить женщин домой», — уточнила Людмила Крылова.

Всего стационар может принять 53 пациентки.