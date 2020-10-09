Белгород, 9 октября 2020, 17:05 — REGNUM Девять женщин перевели 9 октября в специализированный родильный дом в Шебекино Белгородской области. У всех пациенток подтверждён положительный тест на коронавирус, сообщила журналистам на брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения региона Людмила Крылова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»
В резервный стационар на базе Шебекинской ЦРБ поступили шесть рожениц и три беременные женщины. Новорождённых детей в этой больнице нет.
Всего стационар может принять 53 пациентки.