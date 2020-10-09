Ульяновск, , 17:00 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска планируют поставить памятник героям — военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Эскизный проект уже разработан, сообщается на сайте городской думы Ульяновска.

Памятник предлагают установить после проведения реконструкции сквера «Новое поколение», где стоит закладной камень памяти воинам-интернационалистам. Также здесь проходит улица Шолмова, названная в честь воина-интернационалиста Сергея Шолмова.

Инициатором проекта выступил вице-спикер столичного парламента Денис Седов, пояснив, что в Засвияжском районе нет памятного места, где бы могли собираться ветераны военных действий. По его словам, разработан эскизный проект «Солдат с автоматом, сидящий на камне после боя», который будет обсуждён с жителями. Депутат отмечает, что будет отстаивать проект создания и установки памятника при формировании бюджета на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске появится памятник воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Также в областной столице планируют поставить ещё два памятника: один будет посвящён строителям Президентского моста, другой — юнгам. Эскизные проекты были обсуждены на городском градостроительном совете.

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