Воронеж, , 17:00 — REGNUM В Воронежской области с 9 октября вступили в силу новые рекомендация для тех, кто приезжает из-за границы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

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В течение трёх календарных дней прибывшие из-за рубежа должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и уйти на изоляцию, пока не будет получен отрицательный результат. В это время они не должны контактировать с членами семьи и другими лицами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в регионе запретили ярмарки и выставки, а также ввели дополнительные ограничения для предприятий общепита.

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