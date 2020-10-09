Москва, , 16:55 — REGNUM На утверждение в Генеральную прокуратуру РФ передано уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

«Уголовное дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд», — отметил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Бадамшин ранее опроверг информацию о том, что проведенная экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови Голунова.

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