Воронеж, , 16:48 — REGNUM В Воронежской области с 9 октября начал действовать ряд ограничений, призванных уменьшить распространение коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Приостановлено проведение выставок и ярмарок. Предприятия общественного питания должны заполнять не более 50% мест, начиная с четырехместных столов, расставлять перегородки или оставлять между столами не менее 1,5 метра. Детские комнаты, танцевальные площадки и караоке в ресторанах и кафе работать не будут.

В торговых центрах, гипермаркетах и супермаркетах на одного посетителя должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Все сотрудники и посетители должны носить маски и обрабатывать руки антисептиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области число жертв COVID-19 превысило 200

Читайте развитие сюжета: Прибывших в Воронежскую область из-за границы обязали сдавать ПЦР-тесты