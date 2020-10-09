Махачкала, , 17:36 — REGNUM В пункте временного размещения на юге Дагестана остаются 385 граждан Азербайджана, ожидающие отправки на родину через спецкоридор на государственной границе, закрытой из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 октября на совещании врио главы Дагестана Сергея Меликова с руководителями органов власти республики доложил первый вице-премьер региона Анатолий Карибов.

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Первый зампредседателя правительства Дагестана также сообщил, что в настоящее время из-за начала холодов решается вопрос о переводе граждан Азербайджана из палаточного лагеря в стационарные пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Магарамкентского и Дербентского районов Дагестана развернут палаточный лагерь для граждан Азербайджана, которые не успели вернуться домой из-за временного закрытия российско-азербайджанской границы на фоне пандемии коронавируса.

Раз в неделю их отправляют домой организованными группами через спецкоридор на границе. В период с 15 мая на родину смогли вернуться свыше 6,5 тыс. граждан соседнего государства.

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