Москва, , 16:31 — REGNUM Бесплатный проезд для льготных категорий граждан будет недоступен в период с 9 до 28 октября 2020 года. Об этом напомнил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Москве.

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На этот период бесплатный проезд станет недоступен для школьников, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома.

К хроническим заболеваниям и состояниям, утверждённым департаментом здравоохранения столиц, среди прочего относятся сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов дыхания, мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани. Также в группу риска включены беременные и женщины в послеродовом периоде и граждане, которым проводилась трансплантация органов и тканей.

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